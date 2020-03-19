Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:36 TSİ- Gündem G: Bugün 14:50 TSİ

Emekli promosyonları ile ilgili flaş karar!

Türkiye Bankalar Birliği promosyon taahhütnamesi vermeyen emekliler promosyon tutarlarının yatırılacağını açıkladı. Ayrıca maaş hesaplarını başka bankaya taşımak isteyenlere de kolaylık sağlanacağı açıklandı.
mask

TBB, promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini bildirdi. TBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapılmaktadır. Onay bankalar tarafından şube dışı kanallardan (ATM, İnternet/Mobil Bankacılık, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) alınabilmekle birlikte, emeklilerimizin yoğunlukla banka şubelerini ziyaret ederek onay verdikleri görülmektedir.

ONAY BEKLENMEKSİZİN

Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, risk grubu içerisinde yer alan emeklilerimizin toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarını önlemek amacıyla; promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutulacaktır."

Bugün 14:36 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Koronavirüsle beraber ''Bıttım'' sabununa talep arttı mask
Koronavirüsle beraber ''Bıttım'' sabununa talep arttı
Kartepe'de berberlere koronavirüs denetimi mask
Kartepe'de berberlere koronavirüs denetimi
Kocaman'dan koronavirüs önlemleri toplantısı mask
Kocaman'dan koronavirüs önlemleri toplantısı
Çeker: Sağlık çalışanı unutulmuştur mask
Çeker: Sağlık çalışanı unutulmuştur
“Çanakkale’yi geçilmez yapan,inanç ve kardeşlik ruhu” mask
“Çanakkale’yi geçilmez yapan,inanç ve kardeşlik ruhu”
Niğdeliler: Cumhuriyet’in temeli Çanakkale’de atıldı mask
Niğdeliler: Cumhuriyet’in temeli Çanakkale’de atıldı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi! mask
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi!
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak

GALERİ

Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi mask
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL