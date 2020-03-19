Başkan Hüseyin Çardak futbolcularla teker teker konuşmanın ardından, uyarılarda bulundu. Çardak “Bu hafta sonu oynayacağımız Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı bizim için çok önemli. Kazanmak zorundayız. Futbolcularımızla bire bir konuşup, onlara uyarılarda bulunarak, bu maçın çok önemli olduğunu ve kazanmak zorunda olduğumuzu dile getirdim” dedi.
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Hüseyin Çardak futbolcuları uyardı
Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak antrenmanı yakından takip etti. Çardak futbolcularla bire bir konuştu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz