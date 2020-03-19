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Hüseyin Çardak futbolcuları uyardı

Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak antrenmanı yakından takip etti. Çardak futbolcularla bire bir konuştu
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Başkan Hüseyin Çardak futbolcularla teker teker konuşmanın ardından, uyarılarda bulundu. Çardak “Bu hafta sonu oynayacağımız Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı bizim için çok önemli. Kazanmak zorundayız. Futbolcularımızla bire bir konuşup, onlara uyarılarda bulunarak, bu maçın çok önemli olduğunu ve kazanmak zorunda olduğumuzu dile getirdim” dedi.

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