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Büyükakın'dan sağlıkçılara müjde!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sağlıkçıların koranavirüs tehlikesi süresince toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, koronavirüs tehlikesi süresince, sağlık çalışanlarının belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabileceğini sosyal medya hesabından paylaştığı bu sözlerle duyurdu: Sağlığımız için fedakarca ve özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız #Covid?19 tehlikesi süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu ulaşım hizmetlerinden ÜCRETSİZ yararlanacak!"

Kocaeli Büşükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sağlığımız için fedakarca ve özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız Covit-19 tehlikesi süresince Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız" paylaşımında bulunarak, sağlıkcılara müjde verdi

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