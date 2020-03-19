Büyükakın'dan sağlıkçılara müjde!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, koronavirüs tehlikesi süresince, sağlık çalışanlarının belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabileceğini sosyal medya hesabından paylaştığı bu sözlerle duyurdu: Sağlığımız için fedakarca ve özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız #Covid?19 tehlikesi süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu ulaşım hizmetlerinden ÜCRETSİZ yararlanacak!"
Kocaeli Büşükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sağlığımız için fedakarca ve özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız Covit-19 tehlikesi süresince Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız" paylaşımında bulunarak, sağlıkcılara müjde verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz