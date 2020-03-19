Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:07 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:10 TSİ

Evinde ölü olarak bulundu

Körfez İlimtepe Mahallesinde ikamet eden özel bir firma çalışanı 32 yaşındaki Kadir Dağ, evinde ölü olarak bulundu

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre Kadir Dağ (32) isimli şahıstan kardeşleri bir süredir haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Özel bir firmada çalışan Kadir Dağ’ın Körfez İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlarında bulunan evine gelen jandarma ekipleri, itfaiye erlerinin yardımıyla içeri girdiklerinde Kadir Dağ’ı kanepede hareketsiz yatarken buldu.

EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Dağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Kadir Dağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Körfez Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Evli olan Kadir Dağ’ın yaklaşık 3 gün önce eşi ile tartıştığı ve eşinin evi terk ettiği için bunalıma girerek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 15:07 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı mask
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Polis memuru kalbine yenildi mask
Polis memuru kalbine yenildi
Kendini zabıta müdürü gibi tanıtıp esnafı dolandırdı! mask
Kendini zabıta müdürü gibi tanıtıp esnafı dolandırdı!
Bin 279 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi mask
Bin 279 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
Kocaeli’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı mask
Kocaeli’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Haftalık uyuşturucu bilançosu mask
Haftalık uyuşturucu bilançosu
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi! mask
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi!
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak

GALERİ

Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi mask
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL