Evinde ölü olarak bulundu

Alınan bilgiye göre Kadir Dağ (32) isimli şahıstan kardeşleri bir süredir haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Özel bir firmada çalışan Kadir Dağ’ın Körfez İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlarında bulunan evine gelen jandarma ekipleri, itfaiye erlerinin yardımıyla içeri girdiklerinde Kadir Dağ’ı kanepede hareketsiz yatarken buldu.

EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Dağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Kadir Dağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Körfez Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Evli olan Kadir Dağ’ın yaklaşık 3 gün önce eşi ile tartıştığı ve eşinin evi terk ettiği için bunalıma girerek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.