Kocaelisporlular kararı böyle beklediler

3.Lig 2.Grup lideri ve şampiyonluğa hazırlanan Kocaelispor, bugün bakanın toplantısı nedeniyle idmana çıkmadı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel tarafından dinlendirilen futbolcular tesislerde masa tenisi ve bilardo oynayıp vakit geçirirken, Selahaddin Dinçel ise televizyondan son dakika haberlerini takip etti.