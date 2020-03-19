3.Lig 2.Grup lideri ve şampiyonluğa hazırlanan Kocaelispor, bugün bakanın toplantısı nedeniyle idmana çıkmadı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel tarafından dinlendirilen futbolcular tesislerde masa tenisi ve bilardo oynayıp vakit geçirirken, Selahaddin Dinçel ise televizyondan son dakika haberlerini takip etti.
Bugün 15:26 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:29 TSİ
Kocaelisporlular kararı böyle beklediler
3.Lig 2.Grup lideri ve şampiyonluğa hazırlanan Kocaelispor, bakanın toplantısını bekliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz