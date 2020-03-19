Bakan Koca TBMM'yi bilgilendirdi

Bakan Koca, "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz" dedi.

MECLİS PEK ÇOK KRİTİK OLAYDA KARŞI KARŞIYA KALDI

Hangi sebeple huzurlarınızda olduğum açıktır. Türkiye ortak iradenin tüm kuvveti ile yüce Melis’te ortaya konmasını beklemektedir. Söylenen her söz başarıya doğru atılmış bir adım gibi olmalıdır. Düşünülmemiş şeyleri düşünmeye ihtiyacımız var. Yüce Meclis tarihi boyunca kritik dönemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Sahada sorunla mücadele eden profesyonellerine gerekli tüm desteği sağladı.Meclis’in iradesi toplumun direnmesinin kat be kat artması demektir. Sizler çekirdekten yetişmiş siyasetçiler olarak toplum psikolojisi çok biliyorsunuz.

YAŞ BÜYÜDÜKÇE RİSK ARTIYOR

Ölümler genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti. DSÖ 11 Mart 2020 tarihinde pandemi yani tüm dünyayı etkileyen salgın ilan etmiştir.Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yangın belirtileri ateş öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir. DSÖ'nün Çin halk cumhuriyetine ait Kovid -19'a ait ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir.

LABORATUAR SAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ

Virüs 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı. Bizim mücadelemizin mantığı ise baştan beri böyleydi. Uçuş yasağının neredeyse tüm Avrupa'yı kapsaması sebebiyle buralarda bulunan vatandaşlarımızı ülkemize getirip izole ediyoruz.Laboratuvar sayısı 25 ilde 36'ya çıkacak.