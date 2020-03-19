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Cenaze namazında imam uyardı saflar seyreltildi

İzmit'de evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Engin Gündüz memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında safların sık olduğunu gören imam, cemaati uyararak safların seyreltilmesini istedi

İhlas Haber Ajansı
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Dün sabah saatlerinde görev yaptığı Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi’ndeki evinde rahatsızlanan, polis memuru Engin Gündüz, 112 acil servis tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 45 yaşında 1 çocuk babası olan 20 yıllık polis memuru Engin Gündüz, bugün Alaşehir Pazar Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazı polis mangası tarafından törenle kaldırıldı. Engin Gündüz'ün, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Saraybahçe Polis Merkezinde görev yaptığı öğrenildi.

İMAM UYARDI VATANDAŞLAR ÖĞLE NAMAZINI KENDİ BAŞLARINA KILDI 

Alaşehir Pazar Cami İmamı İsmail Utkun, öğle namazı öncesi cami bahçesinde bulunan vatandaşları uyararak, "Birbirinizden uzak durunuz, bakanlığımızın uyarılarına uyalım. Bu hepimizin sağlığı için önemli, öğle namazını da herkes kendisi kılacak, uyarılara uyalım" dedi.
Vefat eden polis memuru Engin Gündüz'ün eşi İlkay Gündüz, oğlu Batu Burak Gündüz, meslektaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazında imam yine vatandaşları uyararak, "Lütfen birbirimizden bir metre uzak duralım" diyerek omuz omuza saf tutan cemaatin ayrılmasını istedi.
Cenaze başında nöbet tutan bir polis memuru, meslektaşının vefatına olan üzüntüsünden, rahatsızlanıp yere düştü. Meslektaşları tarafından ayağa kaldırılan polis memurunun tansiyonunun düşmesi sonucu yere düştüğü ve herhangi bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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