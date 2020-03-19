Coronavirüs Perşembe Pazarı’nı vurdu!

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan halen tedavisi bulunamayan corona virüsü nedeniyle ülke genelinde tedbirler arttırıldı. Birçok işletmenin faaliyetleri durdurulurken pazarlar ise serbest bırakıldı. İzmit’te Perşembe ve Cumartesi günleri kurulan, her zaman yoğunluğun yaşandığı Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda yapılan ‘evlerden çıkmayın’ uyarılarının ardından sakinlik yaşandı.

ÜRÜNLER HALEN SEÇİLİP ALINABİLİYOR

İzmit Belediyesi tarafından pazarın kurulduğu sabah saatlerinden itibaren pazarcılara eldiven ve maske dağıtırken bazı pazarcıların tedbir için dağıtılan malzemeleri kullanmadığı görüldü. Pazarda fiyatlar normal şekilde devam ederken malzemeleri kullanmayan pazarcılara bazı vatandaşlarla da tepki gösteriyor. Seçip alınabilecek ürünlerin halen devam etmesi ise dikkat çekiyor.

FİYATLAR NE DURUMDA?

Bugün kurulan Perşembe pazarı fiyatları şu şekilde oldu: lahana 3 TL, portakal 2 buçuk TL, elma 2 buçuk TL, maydanoz 1 TL, limon kilogram 10 TL, dereotu 1 TL, salatalık 6 TL, muz 8 TL, domates 3 TL, taze soğan 3 TL, pırasa 4 TL, pazı 1 TL, lahana yaprak 1 TL, tere 1 TL, kıvırcık 2 buçuk TL, nane 1 buçuk TL, kereviz 4 TL, turp 2 TL, ıspanak 3 TL, roka 1 buçuk TL, ıspanak 4 TL, havuç 2 TL, soğan 2 TL, patates 3 TL, kara lahana 3 TL, çilek 10 TL, sarımsak kilogram 50 TL, armut 4 TL, kırmızı biber 10 TL, kabak 3 buçuk TL, dolmalık biber 5 TL, brokoli 6 TL, mantar 13 TL.

“LİMONUN KİLOSU 10 TL OLDU”

Pazarcı Özge Gürtay yaşanan sakinlik ile ilgili olarak, “İşler durdu denecek kadar az bir şekilde devam ediyor. Pazarda şuan fiyatlar gayet uygun ama alan yok. Gelenlerin ürünleri seçmesine izin yok. Biz kendimiz seçerek veriyoruz. Eldiven ve maske söylendiği gibi kullanıyoruz. Ayrıca kolonya satışlarının artmasından dolayı limon az bulunuyor piyasada. O yüzden limonun kilosu 10 TL oldu” ifadelerinde bulundu.

“YASAK OLDUĞUNU BELİRTİYORUZ”

Pazarcı esnafı Lütfü Aslan ise işlerle ilgili olarak, “İşlerimiz çok durgun. Halde fiyatlar çok yüksek. Bizde ise fiyatlar yüksek değil. Marketlere göre fiyatlarımız çok düşük. Ayrıca bu zamanlarda vatandaşın meyve alması gerekiyor. Vitamin alması gerekiyor. Fakat satışlar çok ağır gidiyor. Ürünlere dokunmanın yasak olduğunu belirtiyoruz. Ürünler biz seçerek veriyoruz” dedi.