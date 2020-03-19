Meyveli üründen mantar çıktı!

Aldığı ürün veya uğradığı olumsuz davranış ile ilgili yetkiliye ulaşamayan vatandaşlar sorunu sosyal medya veya şikayet siteleri üzerinden duyurarak hem daha fazla insana hem de yetkili kişi ya da kuruma daha hızlı ulaşıyor. Sorun bu sayede daha hızlı çözülürken, yayınlanan şikayetin birden fazla oluşu kişi ya da kurumu açıklama yapmak zorunda bırakıyor.
OĞLU TALEP ETTİ
Gebze ilçesinde ikamet eden Fatih isimli vatandaş da sorunu internet üzerinden duyurmayı seçti. Fatih isimli vatandaş oğlunun beyin kanaması geçirdiğini, tedavisi sırasında bir süt firmasının meyve karışımlı ürününü istediğini bu yüzden de ilçede bulunan bir hipermarkete giderek ürünü satın aldığını yazdı.
ŞOK OLDU
Ürünü alıp oğlunun yanına gelen vatandaş, ürünü açtığında içinde mantarlar olduğunu görmesiyle şok oldu. Bu durumu bir şikayet sitesinde dile getiren vatandaşa yetkili firma, verdiği cevabında tüketiciyle görüştüğünü belirtti. Sorunun çözülüp çözülmediği bilinmezken, vatandaş bu durumu ‘güvenim sarsıldı’ şeklinde dile getirdi.
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Yorumlar
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Ed - Ürünün tarihi geçmiş
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