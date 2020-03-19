Kocaeli'de yurt dışından gelen vatandaşlar kontrol ediliyor

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün evlerinde kalmaları kuralına uyulması konusunda tüm bilgilendirmeler yapılırken, olup aynı zamanda taahhütname de imzalatıldı.
YERİNDE KONTROL EDİLİYOR
Bu kapsamda İl Emniyet ve Sağlık Müdürlüğü tarafından İlimize yurt dışından gelen vatandaşların 14 gün evlerinde kalmaları kuralına uyup uymadıkları yerinde kontrol ediliyor. Bu kurala uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz