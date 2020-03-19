Honda Türkiye üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı

Honda Türkiye, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, koronavirus (kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındığı belirtildi.
DURUMA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK
Ayrıca; şu anki planın 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmak üzerine kurulduğu bildirilirken, bu durumun hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirileceği ve duruma göre değerlendirileceği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz