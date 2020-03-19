Araç muayeneleri de durdurulmalı

Nakliyat İş tarafından yapılan açıklama TÜVTÜRK, korona önlemleri kapsamında araç muayene istasyonlarının da geçici süre kapatılması gerektiğini dile getirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Korona virüs Hastalığı (Covid-19) dünya genelinde küresel bir salgın durumuna gelmiştir. Ülkemizde bu salgın hastalık giderek yaygınlaşmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda iki vatandaşımız bu hastalıktan yaşamını yitirmiş, 191 vatandaşımız da tedavi altındadır. Yapılan resmi açıklamalara göre korona virüsünün ülkemizde giderek yaygınlaşacağı ortadadır. Ki bununla ilgili yetkili ve sorumlular tarafından bir dizi önlemler alınmıştır.

“YAYILMA POTANSİYELİ YÜKSEK “

Hastalığın yayılma potansiyeli olan işletmeler, kurumlar, okullar, kahvehaneler vb geçici süre ile kapatılmıştır. Adliyelerde, hastanelerde önlemler alınmıştır. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sorumluluk alanında faaliyet gösteren, Türkiye genelinde 4000 civarında çalışanı bulunan TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonları da korona virüsü hastalığının yayılma potansiyelinin yüksek olduğu işletmelerdendir. Buralarda bilindiği üzere toplumun her kesiminden araç sahipleri, şoförler, yurtdışına çıkış yapan araçlar vb araçları yasal periyotlarla muayeneye getirmektedirler.

“GEREKLİ BİR ÖNLEM”

Bazı muayene istasyonlarında bir günde yüzlerce muayene yapılmaktadır. Muayene süresi geçen araçlar cezalı duruma düşmektedir. Türkiye genelinde İstanbul, başta olmak üzere 30’a yakın ilde ve ilçelerinde bulunan muayene istasyonlarında sendikamız örgütlüdür ve 2000’e yakın üye işçi çalışmaktadır. Korona virüsünün öncelikli olarak yayılma potansiyeli olan TÜVTÜRK Taşıt Muayene istasyonlarında kamu adına yapılan muayene hizmetlerinin geçici olarak durdurulması, çalışanların sağlığı ve hastalığın daha fazla yayılmaması için gerekli bir önlem olduğu ortadadır.

“CEZA UYGULANMAMALIDIR”

Bu nedenle de sendikamız TC Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı’na, TC Cumhurbaşkanlığı’na, TC Sağlık Bakanlığı’na, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, CİMER’e ve TC İçişleri Bakanlığı’na bir dilekçe ile başvurarak geçici olarak faaliyetlerin durdurulması talep edilmiştir. Bu süre içerisinde; Tüvtürk Taşıt Muayene İstasyonlarında tüm çalışanlara ücretli izinli sayılmaları Ücretli izinlerin ücretleri muayene ücretleri Hazine, Tüvtürk ve alt işletici payları oranında paylaşılması, Bu sürede muayenesi gelen araçlarda gecikme bedeli, ceza vb yaptırımlar uygulanmamalıdır.

“TEDBİR ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

İnsan sağlığı her şeyden daha önemlidir. Bu nedenle sendika olarak virüsün yayılma potansiyelinin yüksek olduğu TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında Türkiye genelinde gececi olarak araç muayenesi durdurulmalıdır. Bu aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Bu konuda tüm ilgili Bakanlıkları ve kurumları duyarlı olmaya, tedbir almaya davet ediyoruz. Aksi taktirde önüne geçilemeyecek büyük sorunlarla karşılaşabiliriz. Tedbir alınarak bir çok sorunu bertaraf edebiliriz. Tüm kamuoyuna önemle duyurulur. Saygılarımızla.”.