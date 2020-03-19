Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM’de Corona virüsüne ilişkin muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Koca, Aytaç Yalman’ın ölümüyle ilgili şunları söyledi:
* 4 gün önce bizim eski Gata denilen hastanemize müraacat ediliyor.
* Daha önce koah hastası. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu.
* Başta negatif sonra pozitif olabilir. Başta pozitif olan üç gün sonra negatif olan sonra tekrar pozitif olan vakamız da var.
* Bu dönemde nasıl hassasiyetle yaklaştığımızı yani taramaya çıktığımızı gösterdik. Önlemimizi aldık.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz