Süper Lig maçları ertelendi!

Yapılan açıklamalardan satır başları;

Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir"

Bakan Kasapoğlu: "Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar değerlendirdik. Bugün TFF, TBF, TVF ve Kulüper Birliği ile yaptığımız toplantıda liglerin ertelenmesine hep beraber karar verdik"

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Liglerin yeniden başlayacağı tarih yapılacak çalışmalar sonrası belli olacak"