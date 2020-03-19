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İSU’da greve ‘Evet’

İSU’da çalışan 463 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde masada sonuç çıkmaması nedeniyle bugün grev oylamasına gidildi. Yapılan oylamada 206 işçi greve ‘evet’ dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Hizmet İş Sendikası ile İSU arasında yapılan, 463 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde sendika ile Yerel Sen masada anlaşamaması üzerine grev kararı alındı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yapılan bildiri sonrası bugün İSU Genel Müdürlüğü’nde grev oylaması yapıldı.

TARAFLAR TEKRAR MASAYA OTURABİLİR

Yapılan oylamada 463 işçiden 227’si işçi greve katılırken; 206 işçi ‘greve evet’ dedi. 19’u ‘Hayır’ şeklinde oy atarken yapılan oylamada 2 oy da geçersiz sayıldı. Alınan karar sonrası 39 günlük süre zarfında işçiler greve çıkabilir. Bir diğer yandan taraflar tekrar masaya oturabilir.

Bugün 17:16 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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