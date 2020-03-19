İçişleri Bakanı Soylu, "9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında" dedi. Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına da değinen Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" ifadelerini kullandı.
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Soylu’dan ‘sokağa çıkma yasağı’ iddialarına yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı iddialarına yanıt verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz