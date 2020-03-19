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Kocaelililerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kocaeli’de vatandaşlar saat 21.00’de evlerinin balkonlarına çıkarak, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını 1 dakika boyunca alkışladı.
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Sosyal medyada, saat 21.00’de vatandaşların balkonlarına çıkarak korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlayarak desteklerini göstermeleri için başlatılan kampanyaya Kocaeli’de binlerce vatandaş destek verdi. Saat 21.00’de evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar 1 dakika boyunca, büyük fedakarlıkla korona virüs tespit edilen vakaların sağlığına kavuşması için mücadele veren sağlık çalışanlarını alkışladı. Vatandaşlar alkışlarla ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına destek olduklarını gösterdi.

Dün 21:13 TSİ - Gündem

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