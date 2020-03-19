Corona virüsü nedeniyle uzun saatler çalışan ve ciddi şekilde efor sarf eden sağlık çalışanlarına vatandaşlar saat 21.00 itibariyle alkışlarla destek verdi
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Sağlık çalışanları için alkışlar susmadı
Sağlık çalışanları için vatandaşlar 21:00’de balkona çıkıp alkışlayarak destek verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz