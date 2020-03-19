Elazığ’da 5.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.53'te yerin 21.34 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.1 büyüklüğünde ve yerin 5.5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.