AFAD'ın verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.53'te yerin 21.34 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.1 büyüklüğünde ve yerin 5.5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.
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Elazığ’da 5.1 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.53'te yerin 21.34 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz