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Bakan Koca’dan Corona açıklaması: Ölü sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan açıkladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" açıklaması yaptı.

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