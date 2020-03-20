Oda başkanları, ekonomik paketi olumlu buldu

Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ekonomik tedbirleri de sıraladı. Buna göre Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL’lik bir pakette borç ödemelerinden, desteğe, ödemelerin ertelenmesinden emekli maaşına kadar birçok tedbiri duyurdu. İlimizde faaliyet gösteren odaların temsilcileri de açıklanan ekonomik tedbirleri değerlendirdi.

“HÜKÜMETE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yapılan açıklama sonrası gazetemize konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş paket ile ilgili olarak, “Açıklanan tedbir paketlerimiz çok güzel. Esnafımız için hayırlı vesile olsun. Hükümete çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, “5-6 gün önce beklediklerimizi basın ile paylaşmıştık. Bu açıklanan paket taleplerimizin yüzde 80’ini karşılıyor. Eksiksiz bir paket olmazdı zaten. İyi gördük şu anda. Yöneticilerle birlikte takip ettik süreci. Şu an memnuniyet verici bir paket” dedi.

“NEFES KREDİSİ’NDE ISRARCI OLACAĞIZ”

Paketin memnuniyet verici olduğunu belirten Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Bir de Nefes Kredisi’nde ısrarcı olacağız. Sadece ötelemeyle olmuyor; nakit de gerekiyor. Zaten piyasada ufak bir sıkıntı vardı piyasada. Şu an da güzel görünüyor. Harcama yapacak kesime, emeklilere bin 500 lira yapmışlar limiti. Bu da piyasada para harcayacak insan demektir. Şu an açıklanan paket bizim için memnuniyet verici. Ancak Nefes Kredisi’nde ısrarcı olacağız” ifadelerinde bulundu.

“KÜÇÜK ESNAF İÇİN DE BEKLİYORUZ”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler tedbir paketi ile ilgili olarak, “İş insanların beklediği kredilerin, ödemelerin ertelenmesiydi. Bu çıktı ama açıkçası küçük esnaf için bir şeyler bekliyoruz; beklentimiz var. Ödenmeyen kredilerin temerrütte düşmemesi güzel bir şey. Bence oluşacak duruma göre devam ederse yeni bir paket daha açıklanabilir diye düşünüyorum. Çünkü kafeler, restoranlar gibi küçük işletmeciler de bir ay sonra sıkıntıya düşebilir. Onlar için de muhakkak bir şey düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Bizim beklentimiz zaten vardı bu pakette. İnşallah çıkar diye düşünüyorum” dedi.

“ÖNEMLİ KARAR ALINDI”

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “Ekonomi paketini incelediğimizde istihdamın ve genelde sosyal hayatın öncelik kazandığını da vurgulamak isteriz. Tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Yaşanan süreçle ilgili üyelerimizden aldığımız sorun ve çözüm önerilerimizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ilettik. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan toplantıda Birlik Başkanımız RifatHisarcıklıoğlu tüm oda ve borsalardan aldığı sorunları bizler adına Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklar ile paylaştı. Bunun sonucunda ticari işletmeler ile ilgili pek çok önemli karar alınmıştır. Bu noktada ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiğimiz taleplerimizin karşılık bulması sevindirici bir gelişmedir” dedi.

“TİCARİ İŞLETMELER İÇİN ÖNEM TAŞIYOR”

Hastalığın önlenmesi ve tedavisi için zamanında alınan kararlarlar sevindirici olduğunu vurgulayan Öztürk, “Açıklanan yeni paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Ayrıca zaman içinde sürece bağlı olarak gelişebilecek ekonomik sıkıntılara göre yeni tedbirlerin alınabiliyor olması ticari işletmeler için önem taşıyacaktır” ifadelerinde bulundu.

“POZİTİF ETKİLERİNİ GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle, ülkemizin sosyal anlamda (sağlık alanında) büyük bir hassasiyetle aldığı tedbirlerin yanında ekonomiye yönelik önlemlerin de hızla devreye alınmasını iş dünyası açısından olumlu buluyoruz. Bu önlemlerin pozitif etkilerini göreceğimize inanıyoruz. Ancak bu kriz tüm imalat sanayini kapsıyor. Bu bakımdan söz konusu ertelemelerin tüm imalat sanayini kapsayacak şekilde olmasını arzu ederdik. Özellikle Avrupa’daki daralma, ihracatçı firmalarımızı etkileyecektir. Firmalar mallarını göndermek için tır, kamyon ve şoför bulamadıklarını bildiriyorlar” dedi.

“OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUZ”

Olumlu değerlendirdiklerini belirten Zeytinoğlu, “Pakette ihracattaki yavaşlama süreci göz önünde bulundurularak ihracatçılara stok finansmanı desteği verilmesinin gündeme alındığını görüyoruz. İhracatçının en büyük maliyeti stok maliyeti olduğu için bu desteği çok önemli buluyoruz. Kısa çalışma ödeneğiyle, firmalarımız yaşanabilecek üretim duruşlarında mevcut çalışanlarını kaybetmeyecekler. Bu uygulamayla işçilere geçici gelir desteği olurken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak. Asgari ücret desteğinin de devam edecek olmasını olumlu değerlendiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

“YENİ TEDBİRLERİN ALINMASINI BEKLİYORUZ”

Zeytinoğlu son olarak, “KGF limitinin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılması ve önceliğin likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan KOBİ’lere tanınması rahatlatacaktır. KGF firmaların finansman maliyetlerini daha aza indirecek. İşletmelerimizin bu zorlu dönemde finansman desteklerine ihtiyacı oluyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşananların çok dinamik bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan ileriki dönemlerde yeni ihtiyaçlar ortaya çıktıkça yeni tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bu kapsamda pakette olmayan ama gerekli olduğunu düşündüğümüz izin yükünün işçi-işveren-kamu olarak eşit paylaşılması ve yükün sadece işverende kalmayacak şekilde bir uygulama yapılması gerektiğini ifade etmek isteriz” dedi.

“FAİZ ORANLARI AŞAĞI İNDİRİLMELİ”

Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, “Bu paketi gerçekten bir ekonomide koruma kalkanı olarak görüyor ve destekliyoruz. Dünyada ticareti ve Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 90’a yakını denizyolları ile taşınmakta olup, küresel tedarik zincirinin aksama veya değişmesi ihtimalleri denizcilik firmalarımızı doğrudan olumsuz etkileyebilmektedir. Öyle ki, ekonomi paketinde bu husus özel bir madde olarak belirlenmiştir. Merkez Bankası’nın son 7 ayda faizleri radikal kararlar ile indirmesi ve son durumda yüzde 9,75’e getirmesi, ekonomimizdeki olumlu gelişmelerde önemli rolü olmuştur. Mevcut aşamada artık halen birçok bankanın uyguladığı yüksek faiz oranlarının da hızla aşağı indirilmesini mevcut atmosferde arzulamaktayız” dedi.