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36 kişi Kocaeli’de karantinaya alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tunus ve Macaristan’dan dönen 36 Türk vatandaşı, otobüslerle getirildikleri Kocaeli’de öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 günlük karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı
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Korona virüsü nedeni 28’i Tunus ve 8’i Macaristan olmak üzere 36 Tük vatandaşı daha Tükriye’ye döndü. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda İstanbul Havalimana getirilen vatandaşlar, yapılan ilk kontrollerinin ardından Kocaeli’ye getirildi. 36 vatandaş, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Şerife Gelin Yurdu’na yerleştirildi.

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Vatandaşlar, 14 gün öğrenci yurdunda gözetim altında tutulacak. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan ilimize aktarmalı olarak gelen 28’i Tunus ve 8’i de Macaristan’da bulunan 36 Türk vatandaşımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınmak amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun İzmit İlçesindeki Şerife Gelin Yurdu’nda 14 gün süreyle konaklanmaları sağlanmıştır. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

VAKA SAYISI 236 

Kocaeli’deki yurtlarda 895 kişi gözetim altında tutuluyor.Öte yandan, 18 Mart tarihinde Türkiye’ye dönen 859 vatandaş daha Kocaeli’de bulunan Ali Fuat Cebesoy, Şerife Gelin, Gazi Süleyman Paşa ve Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Tunus ve Macaristan’dan gelen 36 vatandaşın da eklenmesi ile Kocaeli’de gözetim altında tutulan kişi sayısı 895’e ulaştı. Son vakaların götürüldüğü Şerife Gelin Öğrenci Yurdu’nda ise toplam 236 vaka gözetim altında tutuluyor.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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