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41 Burda AVM faaliyetlerine ara verdi

Esas Gayrimenkul bünyesinde Kocaeli'de faaliyet gösteren 41 Burda AVM, koronavirüsü sebebiyle önlem amaçlı faaliyetlerini durdurdu.
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Adana’da ’01 Burda’, Zonguldak’ta ’67 Burda’, Çanakkale‘de ’17 Burda’, Balıkesir’de ’10 Burda’ Kocaeli’de ’41 Burda’ Bolu’da ’14 Burda’ ve Kırklareli’nde ’39 Burda’ adıyla Esas Gayrimenkul bünyesinde faaliyet gösteren 7 AVM, koronavirüsü tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Yapılan açıklamada, “Bireysel ve toplumsal sağlımız için dışarı çıkmamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor, misafirlerimize #evdekal diyoruz.” ifadeleri yer aldı.

TEMEL İHTİYAÇ İÇİN MARKET VE ECZANE AÇIK

Konuyla ilgili AVM yönetimlerinden yapılan açıklamalarda, 12:00-20:00 saatleri arasında sadece temel ihtiyaçlar için marketin açık olacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Küresel etkisi hala devam etmekte olan Corona virüs salgını sebebiyle değerli misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak önceliğimiz. Ülkemizde alınan tedbirler ve içinde bulunduğumuz kritik süreç dolayısıyla çalışma faaliyetlerimize geçici süreyle ara veriyor ve evimizden çıkmıyoruz. Bireysel ve toplumsal sağlımız için dışarı çıkmamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor, misafirlerimize #evdekal diyoruz. Temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için AVM içerisindeki Migros 12.00-20.00 saatleri arasında açık olacaktır.”

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