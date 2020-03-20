Koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar

Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in haberine göre;
Koronavirüs mücadelesinde ön cephede ‘referans hastane’ olarak adlandırılan hastaneler var. Türkiye’nin dört bir tarafında özel olarak donatılan bu hastanelerin en önemli bölümü ise izolasyon odaları...
Bu odalarda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastalar kalıyor. Hürriyet’in ulaştığı fotoğraflardaki odaların en temel özelliği ‘negatif basınçlı’ olması.
’Negatif basınçlı’ izolasyon odalarına kurulan sistemle, odanın havasının hastane içinde resirküle (tekrar dolaşması) olması engellenerek, hava hastane dışına veriliyor. Odalara sadece görevli tıbbi personel girebiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz