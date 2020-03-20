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Koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar

Koronavirüs tedavisi gören hastaların tutulduğu ‘izolasyon odaları’nın fotoğrafları ortaya çıktı
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Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in haberine göre;

Koronavirüs mücadelesinde ön cephede ‘referans hastane’ olarak adlandırılan hastaneler var. Türkiye’nin dört bir tarafında özel olarak donatılan bu hastanelerin en önemli bölümü ise izolasyon odaları...

Bu odalarda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastalar kalıyor. Hürriyet’in ulaştığı fotoğraflardaki odaların en temel özelliği ‘negatif basınçlı’ olması.

’Negatif basınçlı’ izolasyon odalarına kurulan sistemle, odanın havasının hastane içinde resirküle (tekrar dolaşması) olması engellenerek, hava hastane dışına veriliyor. Odalara sadece görevli tıbbi personel girebiliyor.

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