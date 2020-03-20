Esnafın borcuna 3 ay erteleme!

Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' adı verilen 100 milyar liralık bir paketle, salgınının etkilerinin azaltılması amaçlandı. 21 maddelik ekonomik tedbir paketinde işverenden işçiye emekliden ihtiyaç sahiplerine pek çok farklı kesim için süresi 6 aya kadar çıkan teşvik, destek, muafiyet, indirim ve borç erteleme gibi avantajlar sunulacak. Söz konusu maddelerden biri ise içinde bulunduğumuz olağanüstü halde esnaf ve sanatkarların bir nebze de olsa içini rahatlatacak.

VİRÜSTEN ETKİLENİN BORCUNA 3 AY ERTELEME

Koronavirüs salgınından kaynaklı işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların borçları ertelenecek. Atılacak adım Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek. Esnaf ve sanatkarların bu bankaya olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.