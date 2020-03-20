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Kocaeli Olimpiyat Yıldızları koronavirüs toplantısı yaptı

Türkiye’nin en başarılı cimnastik kulüplerinden olan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü Korona virüse karşı adeta olağan üstü hal ilan ederek tüm sporcularının ve antrenörlerinin sıkıntıya girmemesi için önemli tedbirleri masaya yatırdı
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Kulüp Başkanı Tolga Havuç’un talimatıyla kulübün tüm salonlarında başarıyla görev yapan idareciler ve antrenörlerin bir araya gelmesiyle yaklaşık 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirildi.Toplantıda ana gündem maddesi Koronavirüsü olması nedeniyle ilk olarak genç Başkan Havuç, kulüp olarak almış oldukları önemleri ve tedbirleri bilgi  kirliliği olmaması adına antrenörlere ve idarecilere anlatarak fikirlerini aldı.

Toplantının ilerleyen saatlerinde ise sporcuların devamlılığı, verilen arada sağlanacak olan motivasyon destekleri, salgının bitimiyle birlikte yapılacak olan antrenman programları ve salgınla alakalı gündelik gelişmeler ele alındı.

SPORCULARIMIZIN MOTİVASYONU ÖNEMLİ

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Tolga Havuç: ‘Öncelikle tüm ülkemize ve dünya insanlığına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kulüp olarak en ufak şeylerde bile çok hızlı bir şekilde tüm ekibimizle bir araya geliyor, ortak akıl yürüterek kararlar alabiliyoruz. Bu sebeple tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi arz ediyor, ekibimizle gurur duyuyorum. Ekibimizle yapmış olduğumuz görüşmde  Virüs salgını yüzünden antrenmanlarımız ve çalışma programlarımız aksaması, planlarımızın sekteye uğraması sebebiyle temel hedefimizi sporcularımızın sportif motivasyonlarının azalmaması yönünde belirlemiş olduk. Durum ile alakalı birçok strateji geliştirerek çeşitli kararlar aldık.’ Dedi.

BU KARARLAR ALINDI

-Tüm sporcularımıza online hizmet vererek bilgilendirme ve ev ödevleri verilerek takip edilecektir, bu sebeple psikolojik motivasyon sağlanacak ve fiziksel olarak düşüş minimize edilecektir.

-Virüs başta olmak üzere devamlılık, antrenman başlangıcı gibi idari konularla alakalı velilere yapılacak her bilgilendirme yönetim kurulu adına tek merciden yapılacaktır.

-Antrenörler zaman zaman internet üzerinden sporcularla görüşebilecektir.

-Antrenörler internet üzerinden velilere kısa kısa antrenman bilgisi vererek bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler yapılacak, sporculara evlerinde yanlış bir uygulama yaptırılmasına engel olunacaktır.

-Kulüp idaresi salonlarda virüse karşı yapılacak her türlü önemler ve faaliyetlerde antrenörlere ve velilere detaylı bilgi verecektir.

-Ülkemizde hayat normale döndüğünde ise antrenmanlar başlatılacak ve tüm velilerle guruplar halinde toplantılar yapılarak teknik ve idari bilgiler verilerek karşılıklı fikir-alışverişi yapılacaktır.

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