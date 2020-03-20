Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:41 TSİ- Gündem G: Bugün 10:27 TSİ

Büyükakın'dan Nevruz mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Nevruz Bayramı’nın barış ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı
mask

Başkan Büyükakın mesajında şunları ifade etti: “Nevruz, büyük bir kültür mirasıdır. Nevruz hem baharın müjdecisi hem de medeniyetimizin yeniden doğuşunun yıldönümüdür.

DOYASIYA YAŞAYALIM

Nevruz’u kucaklaşmanın ve kardeşliğin bayramı olarak kutluyoruz.Nevruz, birlik ve beraberlik yolunda irademizi ve kararlılığımızı ortaya koymak için iyi bir fırsattır. Birbirimize daha sıkı sarılalım. Kardeşliğimizi doyasıya yaşayalım. Bolluk da, bereket de kardeşlikle gelir. Nevruz Bayramımız, rahmete, birliğe, berekete, kardeşliğe ve nice hayırlara vesile olsun.”

Bugün 09:41 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Koronavirüse karşı Kapanönü Çarşısı ilaçlandı mask
Koronavirüse karşı Kapanönü Çarşısı ilaçlandı
Büyükakın'dan Nevruz mesajı mask
Büyükakın'dan Nevruz mesajı
Bakan Koca’dan Corona açıklaması: Ölü sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a çıktı mask
Bakan Koca’dan Corona açıklaması: Ölü sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a çıktı
İSU’da greve ‘Evet’ mask
İSU’da greve ‘Evet’
Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu mask
Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu
Araç muayeneleri de durdurulmalı mask
Araç muayeneleri de durdurulmalı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi! mask
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi!
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler mask
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler

GALERİ

Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi mask
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL