Koronavirüse karşı Kapanönü Çarşısı ilaçlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ardından da ülkemize kadar gelen COVİD-19 koronavirüse karşı İzmit Belediyesi ekipleri büyük bir mücadele göstermeye devam ediyor. Halkın sağlığını korumanın büyük önem arz ettiği düşüncesiyle hareket eden İzmit Belediyesi ekipleri Kapanönü Çarşısı’nı ilaçladı.
DETAYLI VE TİTİZ BİR ÇALIŞMA
Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında İzmit’in en uğrak noktalarından biri olan içerisinde kuyumcular, büfeler ve lokantaların yer aldığı Kapanönü Çarşısı, İzmit Belediyesi ekipleri tarafından detaylı bir şekilde ilaçlandı. Özellikle ortak kullanım alanlarının titizlikle ilaçlandığı çarşıda esnaf yapılan çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz