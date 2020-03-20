Koronavirüse karşı Kapanönü Çarşısı ilaçlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ardından da ülkemize kadar gelen COVİD-19 koronavirüse karşı İzmit Belediyesi ekipleri büyük bir mücadele göstermeye devam ediyor. Halkın sağlığını korumanın büyük önem arz ettiği düşüncesiyle hareket eden İzmit Belediyesi ekipleri Kapanönü Çarşısı’nı ilaçladı.

DETAYLI VE TİTİZ BİR ÇALIŞMA

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında İzmit’in en uğrak noktalarından biri olan içerisinde kuyumcular, büfeler ve lokantaların yer aldığı Kapanönü Çarşısı, İzmit Belediyesi ekipleri tarafından detaylı bir şekilde ilaçlandı. Özellikle ortak kullanım alanlarının titizlikle ilaçlandığı çarşıda esnaf yapılan çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.