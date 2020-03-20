Kocaeli'de bir öğrenci, Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün eğitimine ve hayatına vermiş olduğu olumsuz durumları dile getirerek Çin hükümetini sorumlu tuttu.Çin makamlarından tazminat talep eden Çağatay Orkun Çelikbaş isimli öğrenci, Çin Büyükelçiliği'ne yazdığı mektupta eğitiminin sekteye uğraması, maddi ve manevi olarak uğramış olduğu mağduriyetini dile getirdi.İşte Çağatay Orkun Çelikbaş'ın Çin Büyükelçiliği'ne yazdığı mektup;
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Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Kocaeli'de yaşayan Çağatay Orkun Çelikbaş isimli öğrenci koronavirüs yüzünden Çin'den tazminat talep etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz