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Büyükakın'dan Kandil mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla bütün İslâm aleminin ve Kocaelili hemşerilerinin Miraç Kandilini kutladı
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Başkan Büyükakın, Miraç’ın Peygamberimiz Hz. Muhammet (SAV)’in şahsında, insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olduğunu belirterek, "Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, içinde barındırdığı mübarek gecelerden olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu gecenin özünde her türlü kötülükten arınma insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır.

TEBRİK ETTİ

Miraç bir yükseliştir, bir hedeftir. Bu mübarek gecede yüce dinimiz İslam’ın ’yaratılanı severiz yaratandan ötürü’ prensibini hatırlayıp gönül kapılarımızı herkese açarak, sevgi, saygı ve hoş görü ortamının kurulmasına, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insanî ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz.

Bütün hemşerilerimin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik eder; şehrimize, ülkemize, dünyamıza hayırlar getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Bugün 09:52 TSİ - Siyaset

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