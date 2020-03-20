Hürriyet’ten korona stresine karşı Psiko-Sosyal Destek Hattı

Tüm dünyada kabus gibi yayılan ve bir çok ülkede binlerce vakaya sebep olan koronavirüsle mücadele kapsamında, peş peşe önlemler alan İzmit Belediyesi, Başkan Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in isteğiyle şimdi de ‘Psiko-Sosyal Destek Hattı’nı uygulamaya alıyor. Virüsün patolojik etkisinin yanında, moral ve motivasyona olan olumsuz etkilerini de göz önünde bulunduran Başkan Hürriyet, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadroyla vatandaşa koronavirüs stresiyle baş etme yöntemlerini anlatacak.



BİR TELEFON KADAR YAKIN

Konuyla ilgili bir açıklama yaparak vatandaşlara seslenen Başkan Hürriyet, “Yaşanan koronavirüs stresiyle başa çıkmak üzere psikolog ve sosyal hizmet uzmanından oluşan ekibimizle, sizlere psiko-sosyal destek vermek için sadece bir telefon uzağınızdayız. Koronavirüsü psiko-sosyal destek hattına (0262) 3180018 numaralı telefondan 09.30-17.30 saatleri arasında ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın” ifadelerini kullandı.