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Bugün sela okunmayacak Cuma kılınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bugün Cuma namazı için sela okunmayacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tip Corona Virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İl müftülüklerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

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