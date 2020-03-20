Sokak hayvanları barınakları ziyaretlere kapandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle hayvan sahiplendirmeye ara verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde sokak hayvanlarının sağlık hizmeti devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yaşanan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle geçici bakımevlerini bir süreliğine ziyaretlere kapattı.
SAHİPLENDİRMEYE ARA
Kapatılan geçici bakımevleri Sokak hayvanlarına hizmet vermeye devam edecek. Ziyaretçilerin kabul edilmeyeceği bakımevleri, bir süreliğine sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmalarına da ara verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz