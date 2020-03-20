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Kartepe'de minik ellerden Çanakkale sergisi

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105’ncü yılı ve Şehitleri Anma Günü kapsamında belediye hizmet binasında kendi elleriyle yaptıkları resimlerden oluşan sergi açtı
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Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri öğrencileri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105’ncü yılı ve Şehitleri Anma Günü kapsamında belediye hizmet binasında açılan resim sergisi hafta boyunca sergilendi.

TARİHİNİ BİLEREK BÜYÜMELERİ ÖNEMLİ

Kartepeli miniklerin dünyasından 18 Mart Çanakkale Destanı’nın anlatıldığı sergide 25 eser görücüye çıktı. Çanakkale Destanı'nı anlatan çeşitli olaylardan esinlenerek yapılan resimler görenleri hayran bıraktı. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Geleceğimiz olan miniklerimizin Çanakkale Destanı’nı anlatan eserleri bizleri gururlandırdı. Kartepeli miniklerin tarihini bilerek büyümesi güçlü bir gelecek için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

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