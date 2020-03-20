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Kartepe'de yurt dışından gelenlere denetim

Kartepe Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçe genelinde Umre ve yurt dışından vatandaşların evlerine giderek kontrol ve bilgilendirme yaptı
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Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi sonrasında Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kartepe Belediyesi, İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından dörder kişilik dört ekip oluşturularak koronavirüs denetimlerine başladılar. Oluşturulan ekipler koronavirüs önlemlerinden önce Kartepe’ye Umre veya yurt dışından gelen 400 kişiyi evlerinde ziyaret ederek kontrol ve bilgilendirme yaptı.

14 GÜN KURALI DENETLENİYOR

Umre veya yurt dışından gelen bu kişilerin evlerinde izolasyonda olup olmadığı kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde evlerinde olmayan kişilere kabahatler kanununa göre 392 TL para cezası veriliyor. Habersiz yapılacak ikinci denetimlerde aynı kişinin evinde olmadığı tespit edilmesi durumunda ise savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

 

UYARI VE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Kartepe Belediyesi başta olmak üzere İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile denetimlerine devam ettiklerini belirten Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan “Umre ve yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün kuralına uyup uymadıklarını denetlemek için ekiplerimiz sahada görev yapmaktadırlar. Uymayanlar hakkında kabahatler kanununa göre işlem yapılacaktır. Israrla uymayanlar hakkında toplum sağlığını tehlikeye atmaktan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerini kullandı.

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