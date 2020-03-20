Kartepe'de yurt dışından gelenlere denetim

Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi sonrasında Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kartepe Belediyesi, İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından dörder kişilik dört ekip oluşturularak koronavirüs denetimlerine başladılar. Oluşturulan ekipler koronavirüs önlemlerinden önce Kartepe’ye Umre veya yurt dışından gelen 400 kişiyi evlerinde ziyaret ederek kontrol ve bilgilendirme yaptı.
14 GÜN KURALI DENETLENİYOR
Umre veya yurt dışından gelen bu kişilerin evlerinde izolasyonda olup olmadığı kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde evlerinde olmayan kişilere kabahatler kanununa göre 392 TL para cezası veriliyor. Habersiz yapılacak ikinci denetimlerde aynı kişinin evinde olmadığı tespit edilmesi durumunda ise savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.
UYARI VE BİLGİLENDİRME YAPILDI
Kartepe Belediyesi başta olmak üzere İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile denetimlerine devam ettiklerini belirten Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan “Umre ve yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün kuralına uyup uymadıklarını denetlemek için ekiplerimiz sahada görev yapmaktadırlar. Uymayanlar hakkında kabahatler kanununa göre işlem yapılacaktır. Israrla uymayanlar hakkında toplum sağlığını tehlikeye atmaktan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz