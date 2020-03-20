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Fırsatçılara kızdı, vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor

İzmit'te bir oto tamirhanesi işletmecisi, korona virüs nedeniyle dezenfeksiyon ürünlerine zam yapan fırsatçılara tepki göstermek amacı ile vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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İzmit Sanayi Mahallesi’nde oto tamirhanesi işletmeciliği yapan Enes Emengen, korona virüsün Türkiye’de görülmesi sonrasında ortaya çıkan fırsatçılara tepki göstermek amacı ile dükkanında anlamlı bir kampanya başlattı. Emengen, dezenfeksiyon ürünlerine zam yapan fırsatçılara tepki göstermek amacı ile vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte etmeye başladı. Emengen, dükkanına gelerek araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlardan herhangi bir ücret almıyor. Emengen’in başlattığı kampanya vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettiren vatandaşlar, Emengen’e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

"DEZENFEKTE YAPILAN ÜRÜNLERDE FIRSATÇILIK YAPILDIĞINI GÖRDÜK"

Evden çıkmak zorunda kalan vatandaşların sağlıklı kalmaları için araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte etmeye devam edeceğini belirten Enes Emengen, fırsatçılara tepki göstererek, “Dezenfekte yapılan ürünlerde fırsatçılık yapıldığını gördük. Biz de kendi çapımızda, imkanlarımız doğrultusunda araçların dezenfeksiyon işlemlerini ücretsiz olarak yapmaya karar verdik. Bu dönemde niyetler önemlidir. Biz de gerekeni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da ilgi var. İnsanlar da duyarlı gelip araçlarını dezenfekte ettiriyorlar. Bu dönemde evden çıkmamak daha makul ama dışarı çıkmak zorunda kalanlar için de bizim yaptığımız hizmet, inşallah iyi olur. Gelen insanlar çok memnun kalıyorlar” dedi.

"BU ARKADAŞIMIZ ÖRNEK OLDUĞU İÇİN BİZ BURAYA GELDİK"

Aracını ücretsiz olarak dezenfekte ettiren Fatih Uzunali isimli vatandaş ise başlatılan kampanyanın çok anlamlı olduğunu ifade ederek, “İnsanlar bu dönemde fırsatçılığı düşünüyorlar. Bu arkadaşımız da bu dönemde böyle bir uygulama başlattı. Biz de geldik, aracımızın dezenfeksiyon işlemini yaptırıyoruz. Hem kendimiz hem de çocuklarımızın sağlığını korumak adına bunu yaptırıyoruz. Burada yapılan da güzel bir uygulama. Biz memnunuz. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı Enes Bey’e teşekkür ediyorum. Vatan hepimizin, devlet bizim. Kendimize verdiğimiz zararların önüne geçmek için herkesin bu şekilde hareket etmesi faydalı olacaktır. 3 liralık ürünü 5 liraya satanlar kar ettiklerini zannediyorlar. Milli servetimize, devletimize zarar vermenin hiç doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu arkadaşımız da örnek olduğu için biz buraya geldik. Umarım, diğer arkadaşlarımıza da örnek olur” diye konuştu.

Bugün 10:21 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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