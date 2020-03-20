Sağlık çalışanlarının koruyucu ürün ihtiyaçlarını kursiyerler karşılayacak

Kocaeli Büykşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına verdiği desteği arttırarak devam ediyor. Dün sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceğini açıklayan Büyükakın, bugün ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (KO-MEK) virüsle mücadelede sağlık personelleri için kişisel koruyucu ürünlerin üretileceğinin müjdesini verdi. Büyükakın yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının enerjilerini yükseltecek ve bağışıklıklarını artıracak ikramlarda bulunacaklarını ve korona virüsle mücadele sona erdiğinde Belediye bünyesinde bulunan kamplarda misafir edeceklerini belirtti.

GENÇLİK KAMPLARIMIZDA MİSAFİR EDECEĞİZ

Büyükakın, yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. Sağlık çalışanlarımızın kişisel koruyucu ekipmanlarını KO-MEK kurslarımızda üretim yaparak karşılayacağız. Korona ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarımızın enerjilerini yükseltecek ve bağışıklıklarını artıracak ikramlarda bulunacağız. Sağlık çalışanlarımızı korona virüs ile mücadele sona erdiğinde Diriliş 1-2, Darıca Hüma Hatun ve Kandıra Gençlik Kamplarımızda misafir edeceğiz” ifadelerine yer verdi.