İSU’dan koronavirüs önlemleri

Sağlığın ve temizliğin en büyük göstergesi olan suyun Kocaeli’nin en ücra noktalarına kadar kesintisiz ulaştıran Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, ülkemizi de etkisi altına alan ekonomik daralma ve küresel salgın koronavirüse(COVID-19) karşı bir dizi önlemler ile vatandaşlara kolaylıklar sağlıyor.

ABONELERE DESTEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın direktifleri ile son yıllarda ülkemizdeki ekonomik daralmayı göz önünde bulunduran İSU, Kocaelililere 3 ay boyunca ekonomik destek sağlamak için su fiyatlarındaki artışı geriye aldı. Dünyamızı etkisi altına alan ve ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan koronavirüs ile mücadele etmek için suyun önemi daha da ön plana çıktığı son günlerde vatandaşların temizliklerinde düzenli ve kesintisiz suyu kullanmaları için borcu bulunan abonelerin sularının kesilmemesi kararı alındı.

ÖNLEMLER ALINDI

Koronavirüs ile mücadele etmek için İSU önlemler için birçok karar daha aldı. Kocaelililere gece gündüz demeden hizmet eden İSU, çalışanlarının sağlığını korumaya öncelik verdi. Bu önlemler doğrultusunda suyun kesintisiz akması, atıksuların toplanıp arıtılması için gerekli düzenlemeler yaptı. İnsanlığın felaketine neden olacak ölçekte olan küresel salgın koronavirüse karşı insanlarımız, sağladığımız temiz ve arıtılmış suyu içebilir ve her türlü ihtiyaçlarında gönül rahatlığı ile kullanabilir.

EVDEN ÖDEME İMKANI

İSU ayrıca, Kocaeli’de 2 milyona yaklaşan nüfus ve 830 bin aboneye, faturalarında ödeme kolaylıkları sağlamak için de çalışmalar yaptı. Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını düşünerek alınan kararlar doğrultusunda aboneler, evlerinden dışarı çıkmayarak internette uzaktan ödeme sistemleri üzerinden ödeme işlemlerini yapabilecek.

İNTERNET YA DA CEP MOBİLDEN ÖDEME

Bu kapsamda aboneler faturalarını; kurumun www.isu.gov.tr internet sitesindeki sanal şube ile ilçe Şube Müdürlükleri’nde bulunan kiosk cihazlarından; ayrıca, cep telefonlarından İSU Mobil uygulamasını indirerek ödeme yapabilecek.

Anlaşmalı bankalar olan Akbank, Aktifbank, Albarak Türk, Alternatif Bank, Anadolu Bank, Burgan Bank, Deniz Bank, Emlak Katılım Bankası, Fibabank, Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank, HSBC Bank, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk, Odea Bank, Şekerbank, Türkiye Finans, TEB, Vakıf Bank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’nın internet ve mobil bankacılığından veya bankaya otomatik ödeme talimatı vererek vatandaşlar yine işlem yapabilecek.

İSU, E-DEVLET ÜZERİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, ülkemizin e-Devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr adresinden abonelerine hizmet vermeye başladı. Uygulamaya başlayan hizmet ile birlikte aboneler, kuruma gitmeden e-Devlet üzerinden “Abonelik Devir” işlemi yapabilecek. İşlemlerini yapan aboneler, bulunduğu ilçede veya kurumun 12 İlçede bulunan Şube Müdürlükleri personeli tarafından beyan ettikleri adreslere gidilerek sözleşmeleri imzalatılacak. Şubeye gitmeden işlem yapılmasından dolayı küresel salgın olan koronavirüsünün yayılmasının önüne geçilmesi ve toplum sağlığının korunması yönünden büyük önem arz etmektedir.