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Kabe ve Mescid-i Nebevi’de cemaatle namaz askıya alındı

Suudi Arabistan'da Corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Dünya çapında küresel salgına dönüşen Corona virüsü nedeni ile Mekke’deki Kabe ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’de cemaatle namaz askıya alındı. Suudi Arabistan makamları daha önce Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi yönünde karar almıştı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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