Dünya çapında küresel salgına dönüşen Corona virüsü nedeni ile Mekke’deki Kabe ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’de cemaatle namaz askıya alındı. Suudi Arabistan makamları daha önce Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi yönünde karar almıştı.
Bugün 10:40 TSİ- Dünya Güncelleme: Bugün 10:43 TSİ
Kabe ve Mescid-i Nebevi’de cemaatle namaz askıya alındı
Suudi Arabistan'da Corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz