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Çocuk oyun gruplarının bakımları yapılıyor

Kocaeli genelindeki çocuk oyun grubu ve spor ekipmanlarında bakım ve onarım çalışması yapılıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz sezonu hazırlıkları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde hasar gören oyun parkları ve spor ekipmanlarının periyodik bakım ve onarımları yapılıyor.

 320 OYUN GRUBUNDA TAMİRAT GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırdı. Çocukların hoşça vakit geçirdikleri ekipmanların bakım ve onarımı da ihmal edilmiyor. Bu kapsamda Kocaeli genelindeki 12 ilçede bulunan 62 sorumluluk alanında, yaklaşık 320 adet oyun grubunda periyodik olarak tamirat ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşuyor. Çalışmalar ile vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

HER AY DÜZENLİ BAKIM

Çocuk grupları ve spor aletlerinin bulunduğu alanlarda bakım ve tamirat çalışmaları yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Kontrol edilen park ve bahçelerde aksaklıklar ekiplere bildiriliyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıklar tek tek gideriliyor. Yapılan çalışmaların ardından çocuk parkları ve fitness alanları eksiksiz olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

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