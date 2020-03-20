Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:47 TSİ- Gündem G: Bugün 10:52 TSİ

AKP’den belediyelere koronavirüs genelgesi!

AKP koronavirüs ile mücadele kapsamında belediyelere genelge yolladı. İşte o genelgeden detaylar...
mask

AKP belediyelere genelge yolladı. Bazı belediyeler 60 yaş üstü vatandaşlara evde gıda hizmetine başladı. Sipariş alan zabıta, kapıya kadar hizmet götürüyor. AKP tarafından AKP’li belediye başkanlarına gönderilen genelgede, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, gerekli dikkatin gösterilmesi ve bu konuda belediyelerin topluma rehberlik etmeleri gerektiği belirtildi.

Uyarılarda tüm kalabalık organizasyonların iptal edilmesi, fahiş fiyat artışlarına karşı zabıta denetimlerinin artırılması gibi önlemler sıralandı. Yine genelgede "borcu olsa bile su kesintisi yapılmaması, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşı yerinde hizmet uygulamalarının artırılması, mülkiyeti belediyelere ait olan yerlerin kira alacaklarının tahsilinde esnek davranılması konusunda uyarılar yer aldı.

3 BİN 500 AİLEYE YARDIM

* Beykoz Belediyesi 60 yaş üstü vatandaşlar için daha önce belirlenen ailelerin kapılarına yardım malzemeleri bırakmaya başladı. 45 mahallede 3 bin 500 aileyi kapsayan yardım aydan aya yapılırken, hizmetin virüsün etkileri geçene kadar süreceği öğrenildi.

SİPARİŞLER EVE TESLİM

* Yozgat'ta tutanakla alışveriş listesi ve ücretini kapıda alan zabıta ekipleri, siparişleri kapı önüne kadar getirip fişi ile birlikte vatandaşlara teslim etmeye başladı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, evlerinden çıkamayan engelli, hasta ve yaşlılar ile 60 yaş üzerindeki vatandaşlar için başlattıkları hizmet için vatandaşların 0354 666 66 66 numaralı çağrı merkezini aramaları gerektiğini söyledi.

* Nevşehir'de de yaşlı, kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde bir ekip oluşturuldu. Belediyeye telefonla ulaşan vatandaşlar, adreslerini vererek alışveriş için yardımcı ekip talebinde bulunuyor. Başvuruda belirtilen adrese gelen zabıta ekipleri, alışveriş listesi ve bedelini aldıktan sonra en yakın marketten talep edilen ürünleri alıp teslim ediyor.

KİRALAR ERTELENDİ

* Bursa Nilüfer Belediyesi genelge kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin kiracılarından, kapalı olması zorunlu olan işletmelerin kira alacaklarını ertelediklerini açıkladı.

* Safranbolu Belediyesi kira alımlarını iki ay süreyle ertelediğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve "kapatılması gereken işletmeler statüsünde bulunan" işletmelerden iki ay süreyle kira alınmayacağı açıklandı.

* Ayrıca bazı vatandaşlar da kiracı olan esnaftan kira almayacağını açıkladı. (Sabah)

Bugün 10:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çocuk oyun gruplarının bakımları yapılıyor mask
Çocuk oyun gruplarının bakımları yapılıyor
KOTO: ‘Vakit Dayanışma ve Fedakarlık Vakti’ mask
KOTO: ‘Vakit Dayanışma ve Fedakarlık Vakti’
Sağlık çalışanlarının koruyucu ürün ihtiyaçlarını kursiyerler karşılayacak mask
Sağlık çalışanlarının koruyucu ürün ihtiyaçlarını kursiyerler karşılayacak
Hürriyet’ten korona stresine karşı Psiko-Sosyal Destek Hattı mask
Hürriyet’ten korona stresine karşı Psiko-Sosyal Destek Hattı
Koronavirüse karşı Kapanönü Çarşısı ilaçlandı mask
Koronavirüse karşı Kapanönü Çarşısı ilaçlandı
Büyükakın'dan Nevruz mesajı mask
Büyükakın'dan Nevruz mesajı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi! mask
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi!
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler mask
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler

GALERİ

Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi mask
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL