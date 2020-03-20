Darıcalılara ‘Evde kal’ çağrısı

Dünyayı etkileyen ve Türkiye’de de görülen koronavirüs salgınına karşı Darıca Belediyesi, büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Her gün Darıca’da vatandaşların yoğun kullandığı ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte eden Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirlerini arttırarak çalışmalarına devam ediyor.

DARICALILARA EVİNİZDE KALIN ÇAĞRISI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da koronavirüs salgınını önleme amaçlı yapılan çalışmaları bizzat takip ederek Darıcalıların sağlığı ve huzuru için yapılan çalışmaların devam edeceğini söyledi. Darıca Belediyesi dezenfektasyon ekibi de “Bizler sizin için buradayız. Lütfen sen de bizim için evde kal” afişleriyle Darıcalılara mesaj gönderdiler. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada Darıcalılara evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak “Devletimiz gerekli her türlü çalışmayı yapıyor. Bizler de Darıca Belediyesi olarak sizlerin sağlığı ve huzuru için gece gündüz görevimizin başındayız. Bu salgını hep birlikte durdurabiliriz. Hepimize görevler düştüğünü bilmeliyiz Siz değerli vatandaşlarımız da hem kendiniz hem de sevdikleriniz için lütfen evlerinizde kalın” diye konuştu.