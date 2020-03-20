Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:52 TSİ- Gündem G: Bugün 10:55 TSİ

Tramvay istasyonlarına el dezenfektan cihazları takıldı

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, tramvay istasyonlarına el dezenfektan cihazları yerleştirerek vatandaşların hizmetine sundu
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs (COVID-19) sebebi ile vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda otobüs ve tramvaylarını düzenli olarak temizleyen UlaşımPark, Akçaray tramvay istasyonlarına da el dezenfektanı yerleştirdi. Toplamda 16 istasyona yerleştirilen dezenfektan cihazları, vatandaşların hizmetine sunuldu.

16 İSTASYONA YERLEŞTİRİLDİ

Toplamda 16 tramvay istasyonuna yerleştirilen el dezenfektanları vatandaşların hizmetine sunuldu. Gidiş ve dönüş tüm istasyonlarda bulunan el dezenfektanları sayesinde yolcular sürekli ve düzenli olarak temizlenen tramvaylara artık ellerini dezenfekte ederek biniş ve iniş yapabilecek. Ayrıca el dezenfektan cihazları UlaşımPark temizlik görevlileri tarafından günde 3 kez kontrol edilerek vatandaşlara sürekli kullanım imkanı sağlıyor.

TEMASSIZ KULLANIM

Dezenfektan cihazlarının bir diğer önemli özelliği ise temassız kullanılması. Dezenfektanı temassız bir şekilde el sürmeden kullanacak olan vatandaşlar ellerini olası mikroplardan arındırmış olacak. Kolay kullanım imkanı sunan dezenfektanlar ile birlikte her gün dezenfekte edilen tramvaylarda temiz, hava kalitesi yüksek ve steril bir ortam sağlanmış olacak.

Bugün 10:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çocuk oyun gruplarının bakımları yapılıyor mask
Çocuk oyun gruplarının bakımları yapılıyor
KOTO: ‘Vakit Dayanışma ve Fedakarlık Vakti’ mask
KOTO: ‘Vakit Dayanışma ve Fedakarlık Vakti’
Sağlık çalışanlarının koruyucu ürün ihtiyaçlarını kursiyerler karşılayacak mask
Sağlık çalışanlarının koruyucu ürün ihtiyaçlarını kursiyerler karşılayacak
Hürriyet’ten korona stresine karşı Psiko-Sosyal Destek Hattı mask
Hürriyet’ten korona stresine karşı Psiko-Sosyal Destek Hattı
Koronavirüse karşı Kapanönü Çarşısı ilaçlandı mask
Koronavirüse karşı Kapanönü Çarşısı ilaçlandı
Büyükakın'dan Nevruz mesajı mask
Büyükakın'dan Nevruz mesajı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi! mask
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi!
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler mask
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler

GALERİ

Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi mask
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL