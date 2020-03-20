Tramvay istasyonlarına el dezenfektan cihazları takıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs (COVID-19) sebebi ile vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda otobüs ve tramvaylarını düzenli olarak temizleyen UlaşımPark, Akçaray tramvay istasyonlarına da el dezenfektanı yerleştirdi. Toplamda 16 istasyona yerleştirilen dezenfektan cihazları, vatandaşların hizmetine sunuldu.

16 İSTASYONA YERLEŞTİRİLDİ

Toplamda 16 tramvay istasyonuna yerleştirilen el dezenfektanları vatandaşların hizmetine sunuldu. Gidiş ve dönüş tüm istasyonlarda bulunan el dezenfektanları sayesinde yolcular sürekli ve düzenli olarak temizlenen tramvaylara artık ellerini dezenfekte ederek biniş ve iniş yapabilecek. Ayrıca el dezenfektan cihazları UlaşımPark temizlik görevlileri tarafından günde 3 kez kontrol edilerek vatandaşlara sürekli kullanım imkanı sağlıyor.

TEMASSIZ KULLANIM

Dezenfektan cihazlarının bir diğer önemli özelliği ise temassız kullanılması. Dezenfektanı temassız bir şekilde el sürmeden kullanacak olan vatandaşlar ellerini olası mikroplardan arındırmış olacak. Kolay kullanım imkanı sunan dezenfektanlar ile birlikte her gün dezenfekte edilen tramvaylarda temiz, hava kalitesi yüksek ve steril bir ortam sağlanmış olacak.