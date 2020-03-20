Başiskele Belediyesi'nden Yaşlı Vatandaşlara Yardım Eli

Başiskele Belediyesi, Çin'den dünyaya yayılan ve 10 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüse karşı, virüsün en çok etkilediği 60 yaş ve üstü vatandaşları mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak evlerinde ziyaret ediyor.

VATANDAŞLARA KOLONYA HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmaması konusunda yaptığı çağrı üzerine özellikle yaşlı vatandaşlara yardım elini uzatan Başiskele Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yaşlıların kapılarını çalarak hal ve hatırlarını sorarak herhangi bir ihtiyaçları olup olmadıklarını dinledi. Koronavirüsüne karşı alınacak tedbirleri de anlatan belediye ekipleri yaşlıvatandaşlara kolonya hediye etti.

VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim aziz milletimiz tarihinden bu yana insana büyük değer vermiştir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla üç kıtaya hükmeden ve gönülleri fetheden atalarımızın izinden giden bir millet olarak bu küresel salgında ulusal mücadelemizle yine dünyaya örnek oluyoruz. Özellikle daha çok yaşlıları etkileyen koronavirüse karşı yaşlı vatandaşlarımızın yanındayız ve ulu çınarlarımızın en büyük destekçisiyiz.” dedi.