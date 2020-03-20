Vali Aksoy: İlimizde önemli bir sıkıntı yok

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 (Koronovirüs) sebep olduğu hastalıkla mücadele etmek için Devletimiz tarafından çok sıkı tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmekte. İlimizdeki alınan mevcut tedbirler ile ilave alınacak tedbirleri gözden geçirmek üzere Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında kurumarasında koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Görkem Aksu, İl Müftüsü Sinan Cihan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Afet Acil Durum Müdürü Salim Tekoğul, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Şeker, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Alb. Haluk Saygılı,Türkiye Kızılay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek katıldı.

“İLİMİZDE ÖNEMLİ BİR SIKINTI YOK”

Toplantıda konuşan Vali Hüseyin Aksoy: “Bir çok kurumumuz bu koronovirüsü ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli olarak ilimizde önemli bir sıkıntı yok. Kurumlar arasındaki çalışmalarda gayet güzel diyalog içerisinde devam ediyor. Mevcut durumumuzu gözden geçirmek varsa kurumlar arasındaki çalışmalarda bir aksaklık onları görmek adına Vali Yardımcımızın başkanlığında bir kriz merkezi oluşturduk. İlgili kurumlarımızdan da arkadaşlarımızı bu amaçla davet ettik.

“BUGÜN İTİBARİYLE 589 VATANDAŞIMIZ BURADA”

Bu Sadece Türkiye’yi değil, dünyayı tehdit eden bir rahatsızlık. Bu anlamda bütün kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalar belli bir noktaya kadar geldi. Dün itibariyle yurt dışındaki vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreci içerisinde Kocaeli’de ikametleri öngörüldü. Bugün itibariyle 859 vatandaşımız burada ikamete tabi tutuldu. Onların Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında şuanda konaklamaları sağlanıyor.

“ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR”

Bir çok bakanlık farklı talimatlar gönderdi. Bu talimatlar çerçevesinde de yürütülen çalışmalar var. Hamile, süt izninde, 60 yaşın üzerinde, kronik hastalığı olan personellere de izinler verildi. Kocaeli genelinde izin verilmiş personellerimizin oranı ortalama %7, bazı kurumlarımızda %20’leri buldu, bazı kurumlarımızda ise %1-2’lerde olan var. Kocaeli genelinde önemli bir sorunumuz yok. İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda sağlıkla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediyemiz önemli çalışmalar yapıyor ve diğer kurumlarımızın da taleplerini karşılıyor.

"KURUMLARIMIZIN YAPTIĞI BİRÇOK ÇALIŞMA VAR"

Bugün bu toplantımızdan benim temel beklentilerimden birisi de özellikle kurumlarımızın yaptığı birçok çalışma var. Bu çalışmaları da çok özet olarak bunu rapor haline getirmektir. Böyle bir kriz anında Kocaeli’de neler yapılmış diye bir arşiv oluşturmak. Bundan sonraki benzer durumlarda hangi kurum ne yapmış bunları görmek veya yapılmasında yarar görülen hususlar varsa onları burada tartışmak ve kurumlarımızın imkanı ölçüsünde bu çalışmalarımızı ortaya koymaktır. Şuana kadar önemli bir sıkıntımız olmadı. Sadece bir koordinasyon içerisinde olmak ve varsa da kurumlar arasında görüş alışverişini sağlamak, adına bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz.”