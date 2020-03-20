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Vali Aksoy'dan,Nevruz mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı açıklama ile Nevruz Bayramını kutladı. Aksoy, birlik ve beraberlik mesajı vererek farklılıklarımız bizi buluşturuyor ifadesini kullandı
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Düşen cemreler ve açan çiçekler ile birlikte baharı müjdeleyen Nevruz, kardeşliğin, dayanışmanın, doğa sevgisi ve yaşama sevincinin sembolüdür. Bolluk ve bereketin sembolü olan Nevruz, insanlar arasındaki sevgiyi kuvvetlendiren, kardeşçe kucaklaştıran, birlikte yaşama isteğini artıran bir gün olarak karşımıza çıkmaktadır.Milletimiz, tarih boyunca ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti paylaşmış, sevinçte, kederde kader birliği yapmış, yaşadığı her türlü güçlüğü ve zorluğu birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak, birbirine sarsılmaz bağlarla kenetlenmiştir.Türkiye’nin yanı sıra Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya kadar birçok ülkede kutlanan Nevruz Bayramı, farklı kültürlerden insanları benzer duygular içinde buluşturmaktadır.

FARKLILIKLARIMIZ BİZ GÜÇLENDİRİYOR

Nevruz, tıpkı baharın farklı renklerinin tabiatta yarattığı zenginlik gibi, farklılıklar ve çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de en güzel şekilde gözler önüne sermektedir. Farklılıklarımız ve çeşitliliklerimiz bizleri ayrıştıran değil, aksine bütünleştiren unsurlardır. Farklılıklarımızı ve kültürel çeşitliliğimizi milletimizin birlik ve bütünlüğünü perçinleyen, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışma hissiyatını kuvvetlendiren zenginliğimiz olarak görüyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle, baharın gelişini, doğanın uyanışını müjdeleyen, bolluk ve bereketin simgesi olan Nevruz Bayramının ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, ortak bir ruhla ve coşkuyla kutlanmasını temenni ediyor, Nevruz Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

           

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Yorumlar

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Erol Demirbek - VALLAHİ TEBRİKLER TEŞEKKÜRLER . SON ZAMANLARDA ALIŞMADIĞIMIZ TEHDİTSİZ YASAKSIZ BİR DEVLET ADAMI KUTLAMA MESAJI . SADE, İYİ NİYETLİ, SEVECEN BİR MESAJ. TEŞEKKÜRLER SAYIN VALİMİZ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 12:34

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