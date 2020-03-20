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Sağlık çalışanları alkış değil, destek bekliyor!

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, “Korona virüsün tüm dünyada ve ülkemizde yarattığı panik sürerken, yüksek risk grubunda olan sağlık çalışanlarımız salgın ile mücadelede bir adım bile geri durmadılar” dedi
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İnsanlığın var oluşundan bu güne kadar sağlık çalışanları, her şartta acılarının dindirilmesi, onların bozulan sağlıklarını yeniden kazanabilmeleri için kendi sağlıklarından vazgeçmiş ve insanlığın iyiliği için mücadele etmişlerdir.

YILMADAN, YORULMADAN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Başkan Yıldırım, sağlık çalışanlarımız, kendi hayatından, sevdiklerinden vazgeçerek, insan sağlığına adanmış binlerce isimsiz kahraman olarak, yeri geldi savaşta, gün geldi amansız hastalıklara karşı, toplumu yeniden ayağa kaldırmak, insanoğlunun kaderini kurtarmak için kendi canlarından vazgeçmişlerdir. Bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüse karşı da aynı azimle görevlerini yürütmekte yılmadan, yorulmadan virüsle savaşın ön cephesinde yer almaya devam etmektedir.

Okullar kapatıldı, alışveriş merkezleri boşaldı, toplantılar iptal oldu hatta uluslararası sınırlar bile kapatıldı diyen Yıldırım, insanlar birbirlerine bakmaya korkar olduğu, dokunmayı unuttuğu bu dönemde, sağlık kurumlarımız hâlâ açık ve sağlıkçılarımız hâlâ hastalara dokunup nabız bakıyor, muayene ediyor.

SAĞLIK ORDUSU DESTEK BEKLİYOR

Sağlık çalışanları olarak bu süreçte gerek halkımızdan gerekse kamuoyundan destek bekliyoruz diyen Yıldırım; Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde dün Büyükşehir Belediye Başkanımızın da yaptığı açıklama ile Büyükşehir Belediyemize ait otobüs ve tramvaylar bu süreçte sağlık çalışanlarımıza ücretsiz yapıldı. Bugün itibari ile de Özel Halk Otobüslerimiz den sağlık çalışanlarımız Ücretsiz faydalanabilecek. Tüm sağlık çalışanlarımız nezdinde Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyet ile Taksici esnafımızdan da desteklerini bekliyoruz.

Nasıl ki ordumuz sınır içi, sınır dışı operasyonlarında ve Barış Pınarı harekatı gibi görevlerde askerlerimiz yalnız bırakılmadı halkımız tarafından takdire şayan moral motivasyon ile destek verildi ise bizlerde inanıyoruz halkımız bu virüs savaşında da sağlık çalışanlarımızı yalnız bırakmayacaktır. Bizler aslında çok şey istemiyoruz. Biraz anlayış, biraz moral motivasyon ve uyarılara kulak vererek hep beraber bu süreci atlatacağız.

EVDE KAL KOCAELİ !

Başkan Yıldırım, günlerdir vatandaşlarımıza mümkün olmadıkça evden çıkmayın çağrıları yapılmakta olduğunu ifade ederek, sağlık çalışanları olarak bu süreci en hafif şekilde atlatmak adına tekrardan vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz. Şunu lütfen unutmayalım ki; evde sıkılmak dışarı çıkmak için bahane değildir. Evde sıkılmak şu aşamada ancak bir lükstür. Şu an sizleri korumak adına hastanelerde çalışmaya devam eden, çalışırken de bir yandan “ya bugün evime aileme virüs taşırsam” diye endişelenen sağlık çalışanlarının evde sıkılmak için feda edeceği çok şeyi var. Diyoruz ki; Biz sizler için buradayız, sizde bizim için evde kalın…

Bugün 11:11 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(2)
02

İş Olsun - Sağlık çalışanlarının ödemediği niz döner sermayelerini ödesinler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 13:05
01

Vatandaş - 3600 cikmadi...vaad edilen yipranma cikmadi döner sermayedeki adaletsizlik artti..bunlarda sizinde payiniz var erol efendi..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 12:55

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