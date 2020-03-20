Vergi dairesi ''İnteraktif Vergi Dairesi'' uygulamasına geçti

Bu kapsamda Vergi dairesi yaptığı duyuruda 10/04/2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm mükelleflerinin işlemelerini ''İnteraktif Vergi Dairesi'' uygulamasından yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada vatadaşların zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmaması önem arz ettiğinden, yapılan değerlendirme sonucu vergi uygulamaları konusunda 5 madde olarak belirledikleri tedbirleri açıkladılar.

MADDE MADDE YAPILAN DUYURU



1- 10/04/2020 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin İnteraktif

Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da posta yoluyla

gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış,

borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi vb. tüm

dilekçeler elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil

uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta yoluyla gönderilecektir.



2- 10/04/2020 tarihine kadar gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile

diğer kazanç ve iratlar için sadece Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameler verilecektir.

Bilindiği üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken gelir vergisi beyannamelerinin

verilme süresi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, belirtilen gelir unsurlarına ilişkin

gelir vergisi beyannameleri Hazır Beyan Sistemi üzerinden web (hazirbeyan.gib.gov.tr) veya

mobil uygulamalarını kullanarak ya da posta yolu ile gönderilebilecektir.



3- Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla

ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kağıt bedellerine ilişkin ödemeler

10/04/2020 tarihine kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden

veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacaktır.



4- Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemeleri vergi dairelerinin vezneleri yerine

alternatif ödeme kanalları (İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT) kullanmak

suretiyle gerçekleştirilecektir.



5- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini

İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirecek ve

potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda oluşturularak kendilerine tevsik edici

resmi belge söz konusu uygulama üzerinden sunulacaktır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşı olmayan kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası almak için bundan böyle vergi

dairelerine müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Bu kapsamda anlaşmalı banklara linke tıklayarak ulaşabilirsiniz;