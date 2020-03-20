Vergi dairesi ''İnteraktif Vergi Dairesi'' uygulamasına geçti

Bu kapsamda Vergi dairesi yaptığı duyuruda 10/04/2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm mükelleflerinin işlemelerini ''İnteraktif Vergi Dairesi'' uygulamasından yapılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada vatadaşların zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmaması önem arz ettiğinden, yapılan değerlendirme sonucu vergi uygulamaları konusunda 5 madde olarak belirledikleri tedbirleri açıkladılar.
MADDE MADDE YAPILAN DUYURU
1- 10/04/2020 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin İnteraktif
Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da posta yoluyla
gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış,
borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi vb. tüm
dilekçeler elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil
uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta yoluyla gönderilecektir.
2- 10/04/2020 tarihine kadar gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile
diğer kazanç ve iratlar için sadece Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameler verilecektir.
Bilindiği üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken gelir vergisi beyannamelerinin
verilme süresi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, belirtilen gelir unsurlarına ilişkin
gelir vergisi beyannameleri Hazır Beyan Sistemi üzerinden web (hazirbeyan.gib.gov.tr) veya
mobil uygulamalarını kullanarak ya da posta yolu ile gönderilebilecektir.
3- Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla
ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kağıt bedellerine ilişkin ödemeler
10/04/2020 tarihine kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden
veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacaktır.
4- Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemeleri vergi dairelerinin vezneleri yerine
alternatif ödeme kanalları (İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT) kullanmak
suretiyle gerçekleştirilecektir.
5- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini
İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirecek ve
potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda oluşturularak kendilerine tevsik edici
resmi belge söz konusu uygulama üzerinden sunulacaktır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olmayan kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası almak için bundan böyle vergi
dairelerine müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz