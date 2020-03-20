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Epilasyon merkezleri ne olacak?

Coronaviraüs tehditti sürerken önlemler de ardı ardına alınmaya devam ediyor. Tüm liglerin ertelenmesi, cuma ve kandil günlerinde camilerin kapalı tutulması gibi önlemler alınıyor. Ancak epilasyon ve güzellik merkezlerinde alınan bir önlem yok
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Coronavirüs ile ilgili tedbirler hat safhada alınmaya devam ediliyor. Ligler iptal ediliyor, namazların toplu halde kılınması yasaklandı. Kahvehaneler ve kafeler bile kapatıldı. Ancak epilasyon ve güzellik merkezleri faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Doktorlar ve yetkililer zorunlu kalınmadığı sürece hastanelere gitmeyin uyarısında bulunurken, birçoğu özel hastanelerin içerisinde bulunan epilasyon merkezleri halen hizmet vermeye devam ediyor. Uzmanlar, “İşlem yapılması esnasında hijyen kurallarının en üst seviyede uygulanması gereken epilasyon merkezlerinde, koronavirüs tehlikesinin devam ettiği bu günlerde halen hizmet veriyor olmak riski artırıyor” diyor.

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