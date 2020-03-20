Büyükşehir temizlik personeline koronavirüs tedbirleri eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurumlarında, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında temizlik personelinin uyması gereken tedbirleri uygulamalı olarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı çalışan eğitim hemşireleri veriyor. Eğitim hemşireleri, en basit ve ulaşılabilir dezenfekte maddesi olan çamaşır suyuyla, Büyükşehir’in kurumlarında temizlik personelinin çalışma ortamlarını nasıl hijyenik hale getirebilecekleri konusunda bilgilendirme yapıyor.

ÇALIŞMA ORTAMI NASIL HİJYENİK HALE GELİR?

Koronavirüs (COVID-19) solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olup, hastalık esas olarak temas ve damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Hasta bireylerin öksürme, hapşırmayla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında kişilerin ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmeleri önemli bir bulaşma nedenidir. Bu nedenle kat temizliğinin önemini Büyükşehir temizlik personeline anlatan Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü eğitim hemşireleri, çalışma ortamlarının nasıl hijyenik hale getirmesi gerektiği hakkında bilgiler veriyor.

YAPILMASI GEREKEN TEDBİRLER

Uygulamalı bir şekilde temizlik personeline çalışma ortamlarının nasıl hijyenik hale getirilmesi gerektiğini aktaran eğitim hemşireleri, şu tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti:

1. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı.

2. Kapalı alan yer zemini ve masalar günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1/100) temizlenmeli.

3. Tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1/100) temizlenmeli.

4. Kapı ve pencere kolları, elektrik prizleri, kapı kilit ve asansör tuşları günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1/100) temizlenmeli.

ÇAMAŞIR SUYU HAZIRLANMA ORANLARI

1/100 lük çamaşır suyu hazırlanışı: 1 ölçü çamaşır suyu + 99 ölçü su

ÇAMAŞIR SUYU HAZIRLANIŞI

500 ml (1/2 litre) sulandırılmış çamaşır suyu oranında, 5 ml (1 kapak) çamaşır suyu,

1000 ml (1litre) sulandırılmış çamaşır suyu oranında 10 ml (2 kapak)

5000 ml (5 litre) sulandırılmış çamaşır suyu oranında, 50ml (1/2 çay bardağı) çamaşır suyu

10000 ml (10 litre) sulandırılmış çamaşır suyu oranında, 100 ml (1 çay bardağı) çamaşır suyu hazırlanmalıdır.